EU exige a Hamás desarmarse y detener la violencia en Gaza

Jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper imagen de archivo (Insta: thejointstaff)

El jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, hizo un llamado a Hamás para que ponga fin a la violencia contra civiles en la Franja de Gaza y aproveche la oportunidad histórica para alcanzar la paz mediante su desarme inmediato.

“Instamos firmemente a Hamás a suspender de inmediato la violencia y los disparos contra civiles palestinos inocentes en Gaza, tanto en las zonas controladas por Hamás como en aquellas bajo protección de las Fuerzas de Defensa de Israel, detrás de la Línea Amarilla”, escribió Cooper en un mensaje publicado en la red social X.

El comandante estadounidense informó que ya transmitió sus preocupaciones a los mediadores que se encuentran en Egipto, donde se negocia la implementación del plan de paz impulsado por el presidente Donald Trump para el enclave palestino.

“Esta es una oportunidad histórica para la paz. Hamás debería aprovecharla cesando completamente sus acciones, cumpliendo estrictamente con el plan de paz de 20 puntos del presidente Trump y desarmándose sin demora”, subrayó Cooper, quien se dijo optimista sobre el futuro de la región.

En redes sociales circulan videos que muestran ejecuciones de personas atadas en la ciudad de Gaza, presuntamente realizadas en medio de enfrentamientos entre la policía de Hamás y milicias locales acusadas de colaborar con Israel.

Por su parte, el presidente Trump advirtió a Hamás que, si no entrega sus armas de forma voluntaria, será obligado a hacerlo rápidamente y por la fuerza. Según el mandatario, el grupo islamista le ha comunicado “al más alto nivel” su compromiso de cumplir con el desarme.

Si el proceso avanza, la segunda fase del plan incluye la desmilitarización total de Gaza, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización y un programa de reconstrucción financiado por naciones árabes aliadas.