Hamás asegura que el cuerpo que entregó ayer pertenece a un soldado y no a un rehén

El grupo islamista Hamás asegura que uno de los cuerpos que entregó ayer a la Cruz Roja, el cual según el instituto forense israelí no corresponde a ningún rehén, sino a un soldado, así lo aseguró un miembro de la organización a medios.

Una fuente de Hamás informó que el cadáver corresponde a un soldado capturado por su brazo armado, las Brigadas Al Qasam, en mayo de 2024.

Por su parte, el ejercito de Israel indicó que ante la información difundida en diferentes medios locales donde decian que el cadáver no era de un soldado, sino de un presunto colaborador del Ejército proveniente de Cisjordania, que “para preguntas sobre el cuarto cuerpo diríjase al instituto de medicina forense”.

La noche del martes, Hamás entrego a la Cruz Roja cuatro cuerpos presuntamente correspondientes a rehenes en la Franja de Gaza.

Una vez arribaron a Israel, el Instituto de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa determinó que tres de ellos correspondían con cautivos, pero no el cuarto.