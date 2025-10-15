Investigan dos explosiones en puentes de Ecuador tras estallido de vehículo en Guayaquil

Explosión de vehículo en Guayaquil (EFE)

Autoridades de Ecuador investigan una explosión registrada la madrugada de este miércoles en una vía del sur del país y otra bajo un puente en la provincia del Guayas, ocurridas un día después del estallidad de un carro bomba en la ciudad costera de Guayaquil, también en Guayas, que dejó un muerto y 30 heridos.

Reportes de medios locales informan de un herido y varios vehículos afectados por la explosión en la vía Cuenca-Girón-Pasaje.

“Además de la explosión de ayer en Guayaquil, hemos recibido reportes de explosivos colocados en puentes en la vía Guayaquil-Machala y Machala-Cuenca (sur) para interrumpir el tránsito”, indicó el ministro de Infraestructura y Transporte (MIT), Roberto Luque.

En su cuenta de X, expuso que se hasn desplegado a los puntos para evaluar los daños y determinar el estado actual de las estructuras.

“Lo que no han logrado con su llamado al paro, algunos están intentando conseguirlo a través del terrorismo”, destacó cuando se cumplen 24 días de protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el alza del diésel y otros reclamos.

Las protestas, convocadas con el carácter de nacional, tienen a la provincia de Imbabura como epicentro y se han reportado bloqueos en una vía del norte de la de Pichincha, cuya capital es Quito, mientras en el resto del país, las actividades se desarrollan sin interrupciones.

Asimismo, Luque agregó en su publicación fotografías en las que se aprecia una bombona de gas de uso doméstico y parte de la estructuras de un puente dañadas.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, confirmó una explosión y puntualizó que “se trataría de un artefacto explosivo que se ha detonado con el fin de tumbar el puente a la altura de Churute”.

Condenó este “acto criminal” y mencionó indicó que constituye “un ataque terrorista contra la infraestructura y la seguridad” de la provincia.

Actos terroristas

Esta explosiones en los puentes se suman a otro estallido que ocurrió este martes de un auto bomba en los exteriores de un centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa, en el centro financiero de Guayaquil que dejo un fallecido y 30 heridos.

De las 30, 25 tenían heridas leves provocadas por vidrios de ventanas de edificios y vehículos; tres personas con más graves fueron estabilizadas en el lugar y dos restantes permanecen en un hospital cercano, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.

La explosión se produjo sobre las 18:30 hora local, después de que una camioneta que estaba estaciona empezó a incendiarse rápidamente, según se logra observar en videos de cámaras de vigilancia y también de personas que circulaban por el sector.

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó el hecho como un “acto terrorista” y confirmó que un segundo vehículo tenía “una cantidad de explosivo que no detonó y que fue inmediatamente neutralizado”.