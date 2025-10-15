Trump admite que planea ataques en territorio venezolano

Tambores de guerra El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, participa en un acto del Día de la Resistencia Indígena el domingo, en Caracas (MIGUEL GUTIERREZ/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que está estudiando la posibilidad de llevar a cabo ataques en territorio venezolano, y confirmó la información de “The New York Times” de que autorizó a la CIA “operaciones letales” contra el régimen chavista, aunque no especificó si el objetivo sería Nicolás Maduro y acabar con su régimen.

“No quiero decirles exactamente, pero sin duda ahora estamos mirando hacia la tierra porque tenemos el mar muy bien bajo control”, respondió el mandatario durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, un día después de anunciar en persona el hundimiento de la sexta presunta embarcación venezolana, y la muerte de seis “narcoterroristas”.

La excusa para un posible ataque, dijo, sería en represalia porque “los líderes (venezolanos) han “vaciado sus cárceles” para enviar a presos a Estados Unidos. También acusó a Caracas de traficar droga hacia territorio estadounidense.

Al ser preguntado por un periodista sobre si autorizó a la CIA a “eliminar” al presidente venezolano, Nicolás Maduro, el estadounidense dijo que sería “ridículo” responder a esa cuestión.

“Creo que Venezuela está sintiendo presión, pero creo que muchos otros países también”, apuntó, sin especificar a qué países se refiere (aunque en muchas ocasiones ha insinuado una intervención militar en México.

El republicano justificó los bombardeos contra varias lanchas en el Caribe al afirmar que las interdicciones de la Guardia Costera “nunca funcionaron”.

“Pierdes a tres narcos, salvas a 25,000″

Afirmó además que cada una de esas embarcaciones traslada drogas suficientes para que mueran miles de personas de sobredosis: “Es duro pero pierdes a tres personas (supuestos narcotraficantes) y salvas a 25,000 (estadounidenses)”, declaró.