El Gobierno colombiano envió condolencias y ofreció apoyo ante la emergencia que afectaron al centro del país

Colombia expresa solidaridad con México tras las afectaciones por las lluvias

Por Adolfo López
Más de 50 mil personas damnificadas es el saldo por las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos en los estados de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, informó la Comisión Nacional del Agua. En la foto, Pánuco, Veracruz. Foto: EFE (La Crónica de Hoy)

El Gobierno colombiano expresó este miércoles sus más sentidas condolencias y solidaridad incondicional con México por las lluvias e inundaciones que han golpeado distintos estados del centro del país, dejando al menos 66 personas fallecidas y 191 comunidades aisladas.

“El Gobierno de la República de Colombia expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad incondicional al Gobierno y pueblo de los Estados Unidos Mexicanos por las lamentables pérdidas humanas y las significativas afectaciones materiales ocasionadas por las fuertes precipitaciones e inundaciones”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano en un comunicado oficial.

En su mensaje, la Cancillería de Colombia también se solidarizó con las familias de las víctimas y con todas las personas damnificadas por la pérdida de sus bienes y medios de vida.

“El Gobierno de Colombia reconoce la prontitud de las gestiones emprendidas por México para atender la emergencia, y reitera su disposición permanente para colaborar en los esfuerzos de reconstrucción y en la búsqueda de las personas desaparecidas”, agregó la dependencia.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que “son 66 personas las que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75”, tras los fenómenos meteorológicos que provocaron severos daños en varias entidades.

