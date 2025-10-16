Colombia expresa solidaridad con México tras las afectaciones por las lluvias

Más de 50 mil personas damnificadas es el saldo por las fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos en los estados de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, informó la Comisión Nacional del Agua. En la foto, Pánuco, Veracruz. Foto: EFE (La Crónica de Hoy)

El Gobierno colombiano expresó este miércoles sus más sentidas condolencias y solidaridad incondicional con México por las lluvias e inundaciones que han golpeado distintos estados del centro del país, dejando al menos 66 personas fallecidas y 191 comunidades aisladas.

“El Gobierno de la República de Colombia expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad incondicional al Gobierno y pueblo de los Estados Unidos Mexicanos por las lamentables pérdidas humanas y las significativas afectaciones materiales ocasionadas por las fuertes precipitaciones e inundaciones”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano en un comunicado oficial.

En su mensaje, la Cancillería de Colombia también se solidarizó con las familias de las víctimas y con todas las personas damnificadas por la pérdida de sus bienes y medios de vida.

“El Gobierno de Colombia reconoce la prontitud de las gestiones emprendidas por México para atender la emergencia, y reitera su disposición permanente para colaborar en los esfuerzos de reconstrucción y en la búsqueda de las personas desaparecidas”, agregó la dependencia.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que “son 66 personas las que lamentablemente fallecieron y todavía no hay localizadas 75”, tras los fenómenos meteorológicos que provocaron severos daños en varias entidades.