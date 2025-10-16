Egipto pide a Israel y Hamás que cumplan con el acuerdo para iniciar segunda fase del acuerdo

El minstro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty (@EgyptNews_fr/x)

El ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, puntualizó este jueves la importancia de comenzar con la segunda fase del acuerdo de alto al fuego en la Franja de Gaza, por lo que pidió a Israel y Hamás cumplir con los puntos pactados.

Asimismo, compartió este criterio en una conversación telefónica con su homóloga británica, Yvette Cooper, con quien charló sobre los avances respecto a la causa palestina y las maneras de fortalecer las relaciones bilaterales.

“Abdelaty enfatizó la necesidad de que ambas partes en conflicto cumplan con todas sus obligaciones, y destacó la importancia de iniciar la segunda fase del acuerdo”, informó el portavoz del Ministerio de Exteriores egipcio, Tamim Jalaf, en un comunicado.

El alto al fuego en Gaza comenzó el pasado viernes y con ello, la primera fase del plan de Donald Trump que incluye el cese de los ataques, la liberación de los veinte rehenes vivos a cambio de prisioneros palestinos y la retirada parcial de las tropas israelíes en la Franja.

El acuerdo que ya fue aceptado por ambas partes, incluye también la entrega de los cuerpos de todos los rehenes fallecidos, de los cuales el grupo islamista todavía tiene que entregar 19.

Por esto, el comunicado indicó “la crucial importancia de implementar fielmente el plan del presidente estadounidense, Donald Trump”, así como la necesidad de “garantizar la entrega de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en cantidades acordes con las necesidades urgentes de la población”.

Badr Abdelaty agregó que, con el objetivo de cumplir los 20 puntos del plan de paz, el Consejo de Seguridad de la ONU debería emitir una resolución que aborde el mandato y las competencias de la Fuerza de Apoyo de Estabilidad que recoge la iniciativa de Trump “en plena coordinación con la parte palestina.

Finalmente, recordó que Egipto tiene previsto organizar en noviem bre la Conferencia Internacional sobre Recuperación y Reconstrucción en cooperación con socios internacionales.