Trump y Putin vuelven a hablar por teléfono con tensiones armamentistas de por medio

Putin y Trump La llamada llega dos meses después de su cumbre en Alaska.

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, mantienen una conversación telefónica este jueves, informó el Kremlin. El diálogo se produce dos meses después de su última cumbre en Alaska y en vísperas de la reunión que el mandatario estadounidense sostendrá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca.

El Kremlin informa llamada de Trump con Putin

De acuerdo con el periodista Pável Zarubin, cercano al Kremlin, la llamada séptima entre ambos líderes desde enero fue confirmada por el portavoz presidencial Dmitri Peskov. La comunicación ocurre en un contexto de creciente tensión por el posible suministro de misiles estadounidenses de largo alcance Tomahawk a Ucrania, una medida que Washington evalúa para reforzar las capacidades defensivas de Kiev.

El Kremlin advirtió que la entrega de este tipo de armamento representaría un “nuevo nivel de escalada” en el conflicto y afectaría gravemente las relaciones bilaterales. El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró al diario Kommersant que esta decisión causaría un “daño colosal” a las perspectivas de normalización entre Moscú y Washington.

Tras la cumbre del 15 de agosto en Alaska, considerada en su momento un logro diplomático para Putin, Trump ha adoptado un tono más crítico hacia su homólogo ruso. En declaraciones recientes, el presidente estadounidense afirmó que “todo lo que queremos de Putin es que deje de matar ucranianos y rusos”, y cuestionó la eficacia del aparato militar ruso.

Medios rusos también destacaron que Trump no felicitó a Putin por su 73 cumpleaños el pasado 7 de octubre, a diferencia del gesto que el líder ruso tuvo el 14 de junio con el mandatario estadounidense, reflejando el enfriamiento en la relación entre ambos gobiernos.