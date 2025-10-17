EU ataca submarino que transportaba drogas en el Caribe

Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó este viernes que la última embarcación atacada por su país en el Caribe era un submarino que “transportaba grandes cantidades de droga”.

“Atacamos un submarino cargado de drogas, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga”, indicó Trump al ser preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre la última operación del despliegue militar estadounidense en el Caribe.

“Para que entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos, y ese fue un ataque a un submarino cargado de droga”, expresó.

Según medios locales, EU atacó este jueves por la noche una embarcación en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, pero la operación no fue anunciada por el líder republicano en sus redes sociales.

En el ataque, realizado por el Comando Sur de EU, habrían sobrevivido dos personas que se encontrarían bajo custodia estadounidense.