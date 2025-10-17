EU detiene a 2 sobrevivientes del último bombardeo en el Caribe

dos sobrevivientes del último bombardeo en el Caribe son detenidos por EU

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mantienen detenidos a dos sobrevivientes del bombardeo ocurrido el jueves contra una embarcación en el mar Caribe, informaron este viernes varios medios estadounidenses. Se trata de la primera ocasión en que hay sobrevivientes desde que comenzaron este tipo de ataques, según reportes que citan fuentes anónimas del gobierno.

De acuerdo con estas versiones, la Marina estadounidense los tiene en custodia en uno de sus barcos. El ataque fue dirigido contra un sexto buque supuestamente vinculado al narcotráfico venezolano, como parte de las operaciones realizadas por el Comando Sur bajo la administración del expresidente Donald Trump.

También se informó que los sobrevivientes están recibiendo atención médica a bordo de la nave militar. Por su parte, Fox News además se reportó que podrían ser “dos o tres” las personas rescatadas tras el ataque, el cual Trump no anunció en sus redes sociales, como sí lo hizo con los bombardeos anteriores.

Según fuentes de ABC, los sobrevivientes se encontraban a bordo de un buque semisumergible en el momento del ataque y fueron rescatados por un helicóptero estadounidense antes de ser trasladados al barco donde permanecen bajo custodia.

Ante estas declaraciones, el Gobierno de Venezuela manifestó su “extrema alarma” por el uso de la CIA en operaciones regionales, al considerar que forman parte de “maniobras” para legitimar una operación de cambio de régimen en el país sudamericano.