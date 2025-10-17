Nicolás Maduro califica de ‘inmoral’ la orden de Trump a la CIA de intervenir en Venezuela

Maduro y Trump Maduro expresó que Trump mantiene una política intervencionista que tiene por objetivo derrocar su gobierno (Especial)

Después de que Donald Trump confirmara haber autorizado a la CIA llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, el presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, condenó esta tentativa de cambio de régimen como “inmoral” y “desesperada”.

Desde Caracas, Maduro expresó que Trump mantiene una política intervencionista que tiene por objetivo derrocar su gobierno, agregando que derrotarían la abierta conspiración contra la paz y la estabilidad de Venezuela que lidera el gobierno de Trump.

La reciente autorización permitiría a la CIA llevar a cabo acciones directas contra Maduro o su gobierno, medida que el presidente de Venezuela comparó con décadas pasadas de golpes de Estados Unidos a Latinoamérica y otras regiones, incluyendo Irán.

EU continúa ataques a barcos cerca de las costas de Venezuela

De acuerdo con funcionarios citados por la cadena CBS, el Ejército de Estados Unidos atacó un sexto buque en el mar Caribe, embarcación también adjudicada al narcotráfico por la Administración del presidente Donald Trump.

Este ataque no fue anunciado en sus redes sociales como acostumbra, pero un grupo de funcionarios lo confirmó y también aseguran la existencia de sobrevivientes, siendo el primer ataque cuyas bajas no son totales.

En las operaciones anteriores al sur del Caribe, desde inicios de septiembre, las acciones a estas embarcaciones (argumentando supuesta transportación de droga hacia el territorio norteamericano) han registrado 27 personas asesinadas.

Estos ataques han sido significativos en el aumento de la tensión entre los países involucrados y acrecenta la especulación de que el gobierno estadounidense podría estar preparando también una ofensiva por tierra a Venezuela.