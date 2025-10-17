Trump retira oferta de vender misiles Tomahawk a Ucrania; apuesta por acuerdo de paz

Optimismo en la Casa Blanca durante la reunión entre Donals Trump y Volodimir Zelenski para terminar la guerra entre Rusia y Ucrania (EFE)

Guerra Rusia-Ucrania — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había dicho estar dispuesto a vender a Ucrania misiles Tomahawk capaces de atacar lo más profundo de Rusia, cambió de opinión este viernes en la Casa Blanca frente a su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, y dejó claro que la apuesta en este momento se centra en encontrar un acuerdo de paz con Moscú y terminar con esta guerra que ha cobrado miles de vidas.

“Espero que no necesiten los misiles Tomahawk”, señaló el mandatario republicano durante su encuentro con Zelenski, y para borrar esa idea de la mente del mandatario ucraniano, le hizo ver que hay una ruta positiva para poner fin a este conflicto y citó su conversación telefónica un día antes con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien le expresó su confianza de avanzar en ese camino.

Al respecto, el mandatario ucraniano subrayó que “lo más importante para los ucranianos es tener garantías de seguridad”, señaló al resaltar que “el presidente Trump tiene mucho chance de acabar con esta guerra”.

Previamente a su entrevista cara a cara con Trump, el líder ucraniano dijo que “Putin no está listo” para la paz.

Zelenski, dijo que su país sabe claramente lo que es necesario para poner fin a la invasión de Rusia, que ya tiene tres años. “Necesitamos un cese del fuego (...) En cualquier guerra es difícil y sabemos lo que necesitamos”, apuntó, según destacó la cadena Telemundo.

Por su parte, el mandatario estadounidense, quien estuvo acompañado en esta reunión del vicepresidente de Estados Unidos J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, resaltó que aunque “no se gustan entre ellos”, Zelenski y Putin “están haciendo un buen trabajo” y se mostró optimista en que cualquier acuerdo tiene que llevar a una solución “duradera”.

En este contexto, el republicano dijo que “con suerte podremos terminar la guerra sin tener que usar misiles Tomahawk”.

En esta nueva reunión en EU, Zelenski buscaba asegurar el apoyo de Trump y que Washington le suministre misiles de crucero Tomahawk para presionar a Rusia hacia el fin de una invasión que ya cumple tres años.

