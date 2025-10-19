Espectacular robo de joyas de Napoleón de un valor incalculable en el Museo del Louvre

Francia La corona de la emperatriz Eugenia de Montijo, se cayó de una de las motos en la huida, por lo que pudo ser recuperada, aunque con daños (Cordonpress)

Robo de película en el corazón de París. 9.30 de la mañana: cuatro hombres llegan en moto al Museo del Louvre, acceden al interior por una escalera de mudanzas situada en el lado del río Sena. Entran por un balcón a la Galería de Apolo, situada en el primer piso. Rompen con una motosierra las vitrinas donde se exhiben las joyas de Napoleón Bonaparte, Napoleón III y su esposa la emperatriz Eugenia de Montijo. Se hacen con el botín. Y huyen como llegaron, en moto. Todo sucede en siete minutos. Robaron nueve piezas de un valor incalculable, una de ellas se les escapó en la huida.

La ministra de Cultura, Rachida Dati, anunció a primera hora que el Louvre permanecerá cerrado durante toda la jornada para facilitar la labor de los investigadores, la búsqueda de pistas y la valoración del botín sustraído.

“Es de un valor incalculable”, ha confirmado Laurent Nuñez, ministro del Interior. “Se trata de un robo de gran envergadura, está claro que habían hecho un trabajo de reconocimiento y parece que tenían experiencia en este tipo de acciones”, reconoció Nuñez, que lleva en el cargo apenas una semana.

“Todo esto muestra una gran preparación”, dijo por su parte el fiscal de París Laure Beccuau en una entrevista al canal BFMTV en la que, aunque no quiso descartar que se trate de una operación de injerencia extranjera, puntualizó que “no es la hipótesis privilegiada”.

Como escenarios más probables, la responsable de la investigación señaló que el robo puede tener su origen en un encargo de un coleccionista, pero también puede ser para vender por separado las piedras preciosas que contienen las joyas.

La Fiscalía de París encargó una investigación por robo en banda organizada y asociación ilícita a la Brigada de Represión de la Delincuencia de la Policía Judicial (BRB), encargada de los robos de gran calado. A las pesquisas se unió la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.

Recuperada la corona de la emperatriz

La ministra de Cultura confimó que la corona de Eugenia de Montijo fue encontrada en las inmediaciones, con daños. Las joyas de la Corona están expuestas en esta sala desde 1889. El diario Le Parisien, el primero que informó del espectacular robo señaló que el famoso Regent, el diamante más grande de la colección, con un peso de más de 140 quilates, no ha sido robado.

El atraco se produjo justo tras la apertura del museo, así que miles de turistas estaban ya dentro o a punto de acceder al templo del arte parisino. Fueron evacuados “para poder preservar las pruebas y el rastro (de los asaltantes) y que los investigadores pudieran trabajar con tranquilidad”, según Dati.

En 2024 el Louvre fue visitado por 8.9 millones de turistas (con información de EFE, El País y Le Parisien).