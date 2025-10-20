Cruz Roja se dirige al sur de la Franja a recoger otro cadáver de rehén

El Ejercito de Israel informó este lunes que la Cruz Roja esta en camino al punto de encuentro en el sur de la Franja de Gaza, donde se espera que Hamás le entregue el ataúd de otro rehén que falleció en cautiverio.

“El Ejército solicita a la población que actúe con sensibilidad y espere la identificación oficial, que se entregará primero a las familias”, indicó el Ejército en un comunicado.

Asó como expone el acuerdo, el grupo islamista pondrá el cuerpo a disposición de la Cruz Roja, que se encargará de transportarlo hasta el Ejército de Israel, el cual lo sacará del enclave palestino y lo llevará al Centro Médico Abu Kabir de Yafa.

Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado del grupo islamista Hamás, ya había anunciado este lunes en un comunicado previo que iba a entregar el cadáver de otro rehén a las 20:00 hora local.

“Como parte del Acuerdo Tormenta de Al Aqsa para el intercambio de prisioneros, las Brigadas Al Qasam entregarán el cuerpo de uno de los prisioneros de la ocupación que fue exhumado ayer en la Franja de Gaza a las 8 p.m. hora de Gaza”, agregó.

Como en las últimas entregas, Al Qasam no especificó a quién pertenece el cuerpo que devolverá a Israel.

Incluyendo el que se devolverá hoy, en Gaza quedan los cadáveres de 16 cautivos.