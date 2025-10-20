Gobierno de EU podría reabrir en esta semana: Casa Blanca presiona para poner fin al cierre

Casa Blanca

El asesor económico del presidente Donald Trump, Kevin Hassett, aseguró que el cierre de Gobierno en Estados Unidos podría terminar en los próximos días, aunque advirtió que la Casa Blanca tomará medidas más severas contra los demócratas que no cooperen en la aprobación del presupuesto.

Hassett señaló en una entrevista con CNBC que la paralización, que este lunes cumplió 20 días, podría llegar a su fin “en algún momento de esta semana”.

Dialogo entre demócratas y republicanos

De acuerdo con el funcionario, varios congresistas demócratas “moderados” estarían dispuestos a dialogar sobre la propuesta republicana, la cual busca financiar las operaciones federales hasta el 21 de noviembre, pero que ha fracasado diez veces en el Senado por falta de apoyo de la oposición.

El asesor también advirtió que, si no hay avances, la administración Trump podría “imponer medidas más estrictas para traer a los demócratas a la mesa de negociación”, con el fin de destrabar el conflicto.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, volvió a responsabilizar a los demócratas y los acusó de “jugar” con la situación.

En conferencia de prensa, recordó que este es ya el tercer cierre de Gobierno más largo de la historia, pero sostuvo que, al analizarlo a detalle, se trata del “cierre total más largo de todos los tiempos”.

Protestas del Movimiento “No Kings”

Johnson criticó también las protestas nacionales del movimiento “No Kings”, realizadas el sábado contra las políticas de Trump, y afirmó que si el mandatario fuera un rey, “el Gobierno estaría abierto”. Además, calificó el cierre como “la maniobra política más costosa, egoísta y peligrosa en la historia del Congreso de Estados Unidos”.

La nueva propuesta para el Gobierno de EU

Este lunes se realizará la undécima votación sobre la propuesta republicana para reabrir temporalmente el Gobierno hasta el próximo mes. Sin embargo, no se esperan cambios, ya que para aprobar la medida se requieren 60 votos, y los republicanos solo cuentan con 53 escaños, por lo que necesitan el apoyo de al menos siete demócratas.

El cierre gubernamental está a punto de entrar en su cuarta semana, sin señales de un acuerdo cercano. El principal punto de choque entre demócratas y republicanos es la extensión de créditos a la Ley de Cuidado Asequible (Obamacare), que expiran a finales de año. El partido del presidente acusa a la oposición de querer financiar la atención médica de “inmigrantes ilegales”, algo que los demócratas rechazan.