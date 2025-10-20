Israel confirma la entrega del cuerpo de otro rehén por parte de Hamás

La Oficina del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, confirmó haber recibido el cuerpo de otro rehén que Hamás entregó a la Cruz Roja como parte del acuerdo del alto al fuego.

“Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el ataúd de un rehén desaparecido, que fue entregado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y al Servicio de Inteligencia Nacional (Shin Bet) en la Franja de Gaza. Desde allí, será trasladado a Israel, donde será recibido en estado militar por un rabino militar”, precisó la Oficina en un comunicado.

El cuerpo (el cual no fue identificado a que rehén pertenece), será trasladado para el preoceso de identificación al Centro Nacional de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa, al sur de Tel Aviv.

“Todas las familias de los rehenes desaparecidos han sido informadas y les acompañamos en este difícil momento. El esfuerzo por recuperar a nuestros rehenes continúa y no se detendrá hasta que se recupere el último”, agregó el informe.

Además, Netanyahu pidió que se “respete la privacidad de las familias” y que no se difundan “rumores e información que no sea oficial”.

Con la entrega de este último, en Gaza quedan todavía los cadáveres de 16 cautivos.

El grupo islamista recordó hoy que se enfrenta a “importantes desafíos” para la localización de estos cadáveres “debido a la extensa destrucción” que hay en Gaza causada por los bombardeos israelíes, además de la falta de equipo pesada que necesitan para retirar los escombros.