Víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la Iglesia se reúnen con el Papa León XIV

Papa León XIV |imagen de archivo| (Simone Risoluti/Dicasterio para la Comunicación del Vaticano/EFE)

El Papa León XIV recibe en el Vaticano a varios a varios integrantes de la Junta Global de Víctimas de Abusos (ECA), en un encuentro que la organización calificó como “un paso histórico y esperanzador hacia una mayor cooperación” con la Iglesia católica.

La ECA, que representa a víctimas de abuso sexual del clero en más de 30 países, afirmó en un comunicado que la reunión marca un momento significativo de diálogo con la Iglesia Católica. Durante el encuentro, los asistentes expresaron que, por primera vez, sienten que su voz comienza a tener un lugar dentro de la institución.

“Fue una conversación profundamente significativa. Refleja un compromiso compartido con la justicia, la sanación y un cambio real. Las víctimas han buscado durante mucho tiempo un lugar en la mesa, y hoy nos sentimos escuchados”, señaló Gemma Hickey, presidenta de la ECA y sobreviviente canadiense de abusos.

La reunión se dio en respuesta a una carta enviada por la ECA al recién elegido pontífice. Según la organización, León XIV respondió con apertura, agradeciendo la oportunidad de mantener “una conversación directa y respetuosa sobre el camino a seguir”.

Protección para niños y adultos

Por su parte, Janet Aguti, vicepresidenta de la junta directiva de ECA y originaria de Uganda, explicó: “Vinimos no solo para plantear nuestras preocupaciones, sino también para explorar cómo podríamos colaborar para garantizar la protección de los niños y adultos vulnerables en todo el mundo”.

En el mismo sentido, Tim Law, cofundador y miembro de la junta de Estados Unidos, aseguró que el objetivo de la organización “no es la confrontación, sino la rendición de cuentas, la transparencia y la voluntad de caminar juntos hacia las soluciones”.

Durante el encuentro, la ECA también presentó al Papa su Iniciativa de “Tolerancia Cero”, con la que busca impulsar estándares globales consistentes y políticas centradas en las víctimas.

“Como sobreviviente de un internado, cargo con el peso del trauma intergeneracional causado por instituciones que se suponía debían protegernos. La reunión de hoy es un paso más en el camino hacia la verdad y la reconciliación”, expresó la canadiense Evelyn Korkmaz.

El representante alemán Matthias Katsch añadió que la junta pidió al pontífice “esperanza de justicia, esperanza de una compensación justa y esperanza de mejores garantías para los niños y adultos vulnerables”.

Al concluir, la organización subrayó la necesidad urgente de mantener un diálogo continuo, con compasión, colaboración y políticas efectivas, para construir un futuro en el que la seguridad, la rendición de cuentas y la dignidad sean una prioridad, poniendo a las víctimas al centro y permitiendo que sus voces lideren el camino.