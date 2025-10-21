Agente federal resulta herido de bala durante operativo migratorio en Los Ángeles

Un agente federal resultó herido este martes durante un operativo migratorio en el sur de Los Ángeles y por esto, una persona se encuentra bajo custodia en relación con la balacera, así lo informaron medios estadounidenses.

El oficial herido, que pertenece al Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals), se encontraba apoyando una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un barrio del sur centro de la ciudad, según una fuente anónima de NBC.

Sin embargo, la vida del elemento policiaco no corre peligro.

Otra persona más resulto herida, no se sabe si fue la que disparó contra el oficial.

Por su parte, el Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que una persona se encontraba bajo custodia en relación al tiroteo.

Asimismo, varias agencias federales, incluida la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), colaboran con la investigación.

Además, un tramo del Bulevar Washington que atraviesa la ciudad se encontraba cerrada debido a la investigación.