Mañana reabre el Louvre tras robo sin resolver

Este miércoles reabrirá el Louvre

Luego de que hace tres días, el museo más visitado del mundo, el Museo del Louvre, ubicado en París, Francia, fuera escenario de un robo que ya calificado como “de película”, este miércoles 22 de octubre reabrirá sus puertas al público en general.

El golpe que se registró en el recinto cultural, de donde fueron sustraídas joyas de la época napoleónica en solo 7 minutos, está valuado en pérdidas monetarias de 88 millones de euros, sin embargo, especialistas e historiadores argumentan que la pérdida histórica de las piezas es mayor.

El robo se registró en la Galería de Apolo, por lo que ésta permanecerá cerrada por tiempo indefinido mientras las autoridades continúan recabando las pistas dejadas por los atracadores para poder dar con su paradero.

Aunque el lunes el Louvre ya se encontraba listo para abrir sus puertas al público tras los eventos registrados el día domingo, de último momento, los responsables del lugar decidieron que permaneciera cerrado, aunado a esto, el martes es el día designado para el cierre semanal.

Este miércoles también se registrará la comparecencia en el Senado de la presidenta del Museo, Laurence de Cars, quien lleva en el cargo desde 2021, y será interrogada en gran parte sobre los fallos de seguridad del centro.