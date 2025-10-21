Mueren soldados y miembros de Al Qaeda en enfrentamientos al sur de Yemen

Al Qaeda (@AltoConsciente/x)

Al menos cuatro soldados del Ejército yemení y otros siete presuntos integrantes de Al Qaeda perdieron la vida este martes en enfrentamientos que iniciaron tras un ataque perpetrado por el grupo yidahiste congtra un cuartel militar en la provincia de Abyan, en el sur de Yemen, esto según fuentes oficiales.

El Ministerio de Interior del Gobierno indicó en un comunicado que el ataque fue perpetrado al amanecer por hombres armados de Al Qaeda contra la base de la 1ª Brigada de Apoyo y Refuerzo del distrito de Mahfad, en Abyan.

El ataque “provocó la muerte de cuatro héroes de las Fuerzas Armadas y la muerte de siete miembros de la organización terrorista durante los enfrentamientos que estallaron tras el ataque”, precisó el documento.

Por su parte, fuentes militares dijeron a medios internacionales bajo la condición del anonimato que los atacantes detonaron un coche bomba en la entrada del cuartel y condujeron otro vehículo a través del mismo acceso, que los soldados hicieron explotar antes de que llegara a la base principal.

Asimismo, comentaron que los atacantes, que portaban cinturones explosivos, dispararon lanzacohetes y lanzaron granadas contra los soldados durante el enfrentamiento.

El Ministerio agregó que los soldados “frustaron el ataque e impidieron que los terroristas lograran su objetivo”.

Además, se comprometió a lanzar una campaña en coordinación con diversas unidades militares y de seguridad para “perseguir a los elementos de Al Qaeda y fortalecer la seguridad y la estabilidad en toda la provincia de Abyan y las zonas liberadas”.

Al Qaeda en la Península Arábiga (AQAP), creada en 2009, alcanzó su máximo poder en el sur del Yemen en 2015 y 2016, pero su presencia ha ido disminuyendo por los ataques con aviones no tripulados y luchas internas.