Osbornellus salsus, la plaga nunca antes identificada en Estados Unidos La identificación fue realizada por especialistas en agricultura de CBP durante una inspección de rutina de un envío de achicoria.

La carga de radicchio procedente de México fue interceptada durante una inspección de rutina en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), localizada en el Puerto de San Luis, Avila Beach, California.

Tras la incautación se revisó e identifico la existencia de una plaga de insectos conocidos como salta hojas, por especialistas en agricultura de la (CBP). De acuerdo al protocolo, el cargamento de achicoria, como también se le conoce al radicchio infectado, fue asegurado y devuelto a México.

¿Qué es y porque es peligrosa la plaga de Osbornellus Salsus?

El Osbornellus salsus pertenece a la familia Cicadellidae, conocida comúnmente como chicharritas o salta hojas, y se caracteriza por alimentarse de la savia de plantas y árboles, debilitándolos y, en algunos casos, transmitiendo enfermedades vegetales.

Este insecto tiene potencial de afectar cultivos principalmente en ciudades como Arizona y Texas, generando condiciones anormales o dañinas que afectan la salud y el desarrollo de las plantas.

¿Qué es el radicchio? la verdura en la que fue encontrando el el Osbornellus salsus

El radicchio, también conocido como achicoria roja es una verdura de invierno caracterizada por su sabor agradablemente amargo y picante. Es originario de Italia y tiene una serie de propiedades que lo hacen atractivo, pues además de ser rico en vitamina C, K, Potasio y Calcio, aporta textura y color en las ensaladas y comidas Gourmet, por lo que se ha se ha integrado dentro de la dieta de los estadounidenses que consumen comúnmente vegetales.