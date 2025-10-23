Casa Blanca no descarta reunión Trump-Putin; pide “acción, no palabras”

Reunión Trump-Putin

La Casa Blanca aseguró este jueves que no descarta en el futuro una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin, aunque afirmó que el republicano “quiere ver acciones, no solo palabras” por parte de Moscú de car a alcanzar un alto al fuego con Ucrania.

“Una reunión entre los dos líderes no está completamente descartada. Creo que el presidente y toda la Administración esperan que algún día eso pueda volver a suceder, pero queremos asegurarnos de que haya un resultado positivo tangible de esa reunión y que no sea una pérdida de tiempo para el presidente”, expresó en conferencia de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Este martes, EU había anunciado que se posponía sin fecha fija la cumbre ente ambos líderes la cual estaba pautada a celebrarse en Budapest para platicar sobre un posible alto al fuego.

“El presidente también ha expresado desde hace tiempo su frustración con Vladimir Putin. Francamente, con ambos bandos en esta guerra,” mencionó Leavitt y aseguró que Trump cree que “para negociar un buen acuerdo de paz, ambas partes deben estar interesadas en un buen acuerdo de paz”.

Asimismo, expuso que el líder republicano “no ha visto suficiente interés últimamente por parte de Rusia a la hora de tomar medidas para avanzar hacia la paz” y que por ello decidió anunciar este miércoles sanciones contra empresas petroleras rusas.

“El presidente quiere ver acciones, no solo palabras. Y creo que el presidente está sumamente motivado por el éxito de su acuerdo de paz en Oriente Medio para lograr resultados y quiere que esta guerra llegue a su fin. Lleva nueve meses en el cargo diciéndolo y cada vez está más cansado de la falta de avances de ambos lados en esta guerra”, agregó.

Además, precisó que las sanciones petroleras “son bastante robustas” y comentó informaciones publicadas este jueves por varios medios indicando que Pekín planea reducir sus compras de crudo ruso debido al temor a sanciones secundarias.

Leavitt finalizó precisando que Trump convenció a socios europeos y a India de dejar de apoyar financieramente a Moscú con sus comprar de petróleo.