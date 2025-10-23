EU dejará de apoyar a Israel si prospera la “estupidez” de anexionarse Cisjordania

Provocación El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en el parlamento de Jerusalén (ABIR SULTAN/EFE)

La aprobación este jueves en primera lectura en el parlamento israelí de la anexión de Cisjordania ha causado una cascada de condenas en todo el mundo, empezando por la del principal aliado del Estado judío: Washington.

El presidente Donald Trump advirtió a Israel que “perderá el apoyo de Estados Unidos”, si el parlamento (Knesset) vota definitivamente la anexión de Cisjordania, porque el mandatario republicano dio “su palabra a los países árabes” de que esto nunca pasará.

“Esto no sucederá”, repitió hasta tres veces en una entrevista con la revista Time publicada este jueves.

El Parlamento israelí aprobó la noche del miércoles en una lectura preliminar con 25 votos a favor y 24 en contra, una propuesta para anexionar la Cisjordania ocupada, en el primer paso que precede a otras tres votaciones que serán necesarias en la Knesset para convertir este proyecto en ley.

La propuesta, que ha sido rechazada de forma tajante por países como España, Turquía y los árabes, dice: “el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento en Judea y Samaria (nombres bíblicos de Cisjordania ocupada), para establecer el estatus de estas áreas como parte inseparable del Estado soberano de Israel”.

“Personalmente me siento insultado”

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró que la propuesta de ley es “una maniobra política estúpida” y repitió las misma palabras de Trump: “Cisjordania no va a ser anexionada por Israel”.

“Es una maniobra política, es una maniobra política estúpida, y personalmente me siento insultado. Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, la política de la Administración Trump es que Cisjordania no va a ser anexionada por Israel, esa va a seguir siendo nuestra política”, dijo Vance a los periodistas antes de subirse al avión en el aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv.

El vicepresidente, que aterrizó el martes en Israel para supervisar el plan del alto el fuego en Gaza, aseguró además que se siente ofendido por la decisión de la Knesset: “si quieren hacer votos simbólicos, pueden hacerlo, pero nosotros definitivamente no estamos felices con ello”.

Netanyahu se lava las manos

En un intento de lavarse las manos, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la aprobación de la anexión en primera lectura fue “una provocación deliberada” de la oposición para crear discordia durante la visita del vicepresidente de EU a Israel.

“La votación de la Knesset sobre la anexión fue una provocación política deliberada por parte de la oposición para sembrar discordia durante la visita”, señaló un comunicado de la oficina de Netanyahu, añadiendo que ese proyecto de ley y otro “fueron patrocinados por miembros de la oposición”.

El gobernante aseguró que su partido, el Likud, y las formaciones religiosas que conforman la coalición no votaron por los dos proyectos aprobados de manera preliminar y que aún requerirían otras votaciones.

Sin embargo, la realidad es que miembros de formaciones clave en la coalición de Gobierno de Netanyahu como Sionismo Religioso (la formación encabezada por Bezalel Smotrich) o Poder Judío (liderada por Itamar Ben Gvir), apoyaron estas mociones, según la prensa israelí.

En su comunicado, Netanyahu admitió que uno de sus miembros, Yudi Edelstein, votó a favor de la anexión a pesar del llamamiento en el Likud a la abstención en la votación. El partido le retiró de su posición en el Comité de Defensa y Asuntos Exteriores de la Knéset en respuesta, según el diario The Times of Israel.

“Sin el apoyo del Likud es poco probable que estos proyectos lleguen a algún sitio”, concluye el jefe de Gobierno.

“Sueño palestino, realidad judía”

En septiembre, el ministro de Finanzas israelí y miembro clave de la coalición de Gobierno, Bezalel Smotrich, presentó un plan para que Israel se anexione el 82 % de Cisjordania, en respuesta a la oleada de reconocimientos al Estado de Palestina que se estaba produciendo.

Días antes, el Ejecutivo de Netanyahu había logrado aprobar un plan para expandir el asentamiento de Maale Adumim (ilegal, al igual que el resto de la ocupación israelí en Cisjordania) con la construcción de miles de viviendas sobre territorio palestino.

“Hablarán de un sueño palestino, nosotros seguiremos construyendo una realidad judía”, dijo entonces Smotrich.

En la firma junto al alcalde de Maale Adumim del acuerdo marco para la expansión de este asentamiento, Netanyahu sentenció: “Esta tierra es nuestra”.