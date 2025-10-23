Petro tacha los ataques a lanchas por parte de EU como “ejecuciones extrajudiciales”

Gustavo Petro (Archivo)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó este jueves como “ejecuciones extrajudicales” a los ataques de las fuerzas militares estadounidenses a lanchas en el Caribe y el Pacífico, que supuestamente transportaban drogras y reiteró que su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump lo ha “calumniado” e “insultado a Colombia”.

“Este tipo de maniobras rompe el derecho internacional. Estados Unidos con estas acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales”, expresó Petro en conferencia de prensa con medios internacionales en la Casa de Nariño, sede del Gobierno, un día después de que EU anunciara dos nuevos ataques, esta vez en el Pacífico, cerca de la costa colombiana.

Asimismo, afirmó que Trump lo ha “calumniado y ha insultado a Colombia”. El líder republicano lo tachó ayer de “matón y un mal tipo” y lo acusó de fabricar “muchas drogas”, en medio de la escalada de tensiones entre ambos países por la guerra contra las drogas.

Estas declaraciones se dan despues de que el titular del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, informara que este miércoles, el Comando Sur de Estados Unidos realizó otro “ataque cinético letal” contra una embarcación en el océano Pacífico, asesinando a tres tripulantes y comparó a estos supuestos narcotráficantes con el grupo terrorista Al Qaeda.

“Estos ataques continuarán, día tras día”, dijo Hegseth en su cuenta oficial de Truth y agregó que no se trata de “simples narcotraficantes” sino de “Al Qaeda” de “nuestro hemisferio y no escaparán de la justicia”.

El secretario puntualizó que el ataque fue autorizado Trump y que la nave destruida había sido identificada por la inteligencia por su supuesta “participación en el contrabando de ilícitos”.

Durante el ataque, el segundo anunciado en menos de 24 horas en aguas internacionales en el Pacífico cerca de las costas colombianas, tres tripulantes fueron asesinados de acuerdo con la información difundida por el titular del Departamento de Guerra.