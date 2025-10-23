Trump rompe todas las negociaciones con Canadá por tergiversar video de Reagan

Chantaje arancelario Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al primer ministro canadiense, Mark Carney (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la noche de este jueves en Truth Social el fin de todas las negociaciones comerciales con Canadá, luego de acusar a las autoridades canadienses de tergiversar al expresidente Ronald Reagan en una campaña publicitaria contra los aranceles.

“Basándome en su atroz comportamiento, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS”, escribió Trump en su red social Truth Social.

En su mensaje, Trump, quien tiene un retrato de Reagan en el Despacho Oval, citó un comunicado de la Fundación Ronald Reagan, que denunció el uso de un video “fraudulento y falso”, presuntamente difundido por autoridades de la provincia de Ontario, liderada por el gobernador conservador Dough Ford..

Según el mandatario, el anuncio —valorado en 75 mil dólares— habría sido creado para interferir en decisiones de la Corte Suprema y otros tribunales de Estados Unidos.

Hasta el momento, el gobierno canadiense no ha respondido oficialmente a las acusaciones ni al anuncio de ruptura comercial.

La publicación se produjo poco después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que tiene como objetivo duplicar las exportaciones de Canadá a otros países fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles que ordenó Trump.