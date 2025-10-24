Dos muertos en una semana en Disney World: ¿Qué está panado en la tierra de Mickey Mouse?

Área de campamento de Fort Wildernessen Disney World (disney.go.com)

La magia de Disney World se vio empañada nuevamente esta semana luego de que un hombre que se hospedaba con su esposa en el resort Fort Wilderness, dentro del Walt Disney World Resort en Orlando, fue encontrado inconsciente en su cabaña la mañana, más tarde la se declarado muerto en un hospital local.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, la llamada de emergencia se registró después de las 7:30 de la mañana, cuando se reportó a una “persona caída” en el área conocida como Cottontail Curl, una zona rodeada de naturaleza, cabañas y espacios para casas rodantes.

¿De que murió la persona encontrada en los parques de Disney?

La esposa del visitante fue quien encontró al hombre inconsciente en la cama, aunque fue trasladado rápidamente a un hospital, ya no presentaba signos vitales, el reporte preliminar indica que no hubo violencia, drogas, golpes ni señales de delito.

Los documentos oficiales señalan que el fallecido padecía hipertensión y una enfermedad hepática en fase terminal, lo que refuerza la versión médica de un episodio repentino.

La oficina del sheriff recalcó que “no hay indicios de acto delictivo”, por lo que el caso se mantiene como una muerte por causas naturales.

¿En qué parte de Disney World ocurrieron los hechos?

El hecho ocurrió en Fort Wilderness Resort & Campground, un espacio de estilo rústico dentro del enorme complejo de Disney, zona que esta rodeade de extensas áreas boscosas y pastes aisladas, puede complicar la visibilidad y reacción del personal, a diferencia de lo que ocurre en los hoteles tradicionales del parque.

Este lugar se encuentra muy cerca de Magic Kingdom, uno de los parques icónicos del resort.

Un anterior accidente: ¿qué le paso a la primera persona que murió en los parques Disney?

El caso del señor sucedió días después del suicidio de una fanática de Disney cerca del mismo complejo turístico, aunque este caso paso tan desapercibido que como tal no se tiene tanta información sobre lo sucedió, sin embargo, las autoridades recalcaron que no existe relación entre ambos hechos.

Hasta el momento, Disney no ha emitido ningún comentario público sobre las dos muertes registradas en un lapso tan corto.

Disney World recibe miles de visitantes diarios en sus más de 40 millas cuadradas de extensión, lo que lo convierte en el resort vacacional más grande del planeta. Aun así, esta semana la magia fue sustituida por consternación, tristeza y preguntas sin respuesta.