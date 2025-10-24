EU hunde otra lancha del “tren de Aragua” en el caribe... deja 6 muertos

Hundimiento de una lancha por parte del Departamento de Guerra de Estados unidos (EFE)

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que fuerzas militares atacaron durante la noche una lancha que navegaba por aguas del mar Caribe, la cual supuestamente era operada por el Tren de Aragua, organización señalada como grupo terrorista.

Hegseth aseguró que se trató de un “ataque cinético letal” contra seis hombres a los que catalogó como “narcoterroristas”, quienes muriendo al instante tras en impacto del bombardeo.

Seguimiento de la lancha por el mar Caribe

La operación fue anunciada en la red social X, donde el funcionario dijo que los servicios de inteligencia tenían identificado que la lancha usaba una ruta conocida para el tráfico de narcóticos. Sin embargo, el gobierno estadounidense no presentó pruebas de que los tripulantes llevaran droga o de sus supuestos vínculos criminales.

Amenazas del secretario de Guerra de EU asía las cartas de droga

El secretario Pete Hegseth lanzó un mensaje directo a los grupos criminales que operan en el continente. “Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como a Al Qaeda. Día y noche rastrearemos tus redes, perseguiremos a tu gente y los eliminaremos”, escribió.

Hegseth destacó que este fue el primer operativo nocturno dentro de la campaña militar que Trump ordenó para frenar el supuesto flujo de drogas hacia Estados Unidos. No obstante, ya se han registrado al menos diez operaciones similares tanto en el Caribe como en el océano Pacífico.

La decisión de desplegar barcos y aeronaves militares en la región ha generado tensiones diplomáticas con los gobiernos de Colombia y Venezuela, pues Trump acusa a los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro de ser cómplices del narcotráfico, lo cual ambos mandatarios han rechazado.