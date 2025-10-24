EU planea expulsar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Kilmar Abrego Garcia (SHAWN THEW/EFE)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó este viernes que planea expulsar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia, África.

El DHS indicó en un documento presentado a la juez Paula Xinis que supervisa el caso de inmigración de Ábrego García en Maryland, que la República de Liberia aceptó acoger al salvadoreño.

Según el documento, el Gobierno espera llevar a cabo la expulsión a partir del 31 de octubre.

Asimismo, el Departamento asegura que Liberia es “una democracia próspera y uno de los socios más cercanos de EU en el continente africano”, cuyo idioma nacional es el inglés y que está “comprometida con el trato humano de los refugiados”.

El Gobierno de EU ya ha planteado con anterioridad la expulsión del saladoreño a otros países como Ghana, que sin embargo la rechazó a principios de mes.

Kilmar Ábrego huyó a Estados Unidos hace más de una década tras recibir amenazas de pandillas en El Salvador y fue deportado erróneamente en marzo, se ha convertido en uno de los rostros más visibles de la lucha contra las políticas migratorias de Donald Trump.

El abogado de Ábrego García, Simon Sandoval-Moshenberg, expuso hoy a ABC News que Costa Rica, ha aceptado acoger a su cliente, “sigue siendo una opción viable y legal” y cuestionó que las autoridades de inmigración quieran deportarlo a “un país con el que no tiene ninguna conexión y que está a miles de kilómetros de su familia y su hogar en Maryland”.