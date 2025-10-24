La Policía británica busca a inmigrante convicto por agresión sexual liberado por error

Policía británica

La Policía británica comenzó este viernes una operación de búsqueda después de que un solicitante de asilo etíope condenado por agresión sexual fuera puesto en liberta por error, en una prisión en Inglaterra, cuando debía ser trasladado a un centro de detención de inmigración antes de su deportación.

El prófugo es Hadush Gerberslasie, de 38 años, fue sentenciado en septiembre a 12 meses de prisión por agredir sexualmente a una mujer y una niña de 14 años en Epping, poco después de llegar irregularmente al Reino Unido en un bote por el canal de la Mancha.

El caso tiene relevancia porque su detención en julio provocó protestas, con algunos manifestantes de extrema derecha, tanto en Epping como en otras ciudades británicas frente a hoteles y albergues donde se alojan inmigrantes.

El Ministerio de Justicia confirmó este viernes que el reo fue liberado por error en la prisión de Chelmsford, en el condado de Essex y precisó que se ha abierto un investigación interna mientras que un funcionario ha sido apartado de sus funciones.

“Estamos trabajando urgentemente con la Policía para devolver a este delincuente a custodia”, expresó un portavoz del Servicio penitenciario, quien puntualizó que “la protección del público es la máxima prioridad”.

La diputada liberaldemócrata por Chelmsford, Marie Goldman, pidió una investigación pública “rápida” sobre el fallo, mientras que el líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, afirmó, al conocer la liberación, que “el país está roto”.