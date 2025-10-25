Maduro pide quitar la nacionalidad al opositor Leopoldo López por “apoyar la invasión”

El opositor venezolano, Leopoldo López, ve a Nicolás Maduro acorralado (EFE)

Crisis EU-Venezuela — Acorralado por las presiones de Estados Unidos para eliminar un gobierno que apoya al narcotráfico, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quitar la nacionalidad al opositor Leopoldo López, por su apoyo al “grotesco, criminal e ilegal llamado a la invasión militar” estadounidense del país suramericano, informó este sábado la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

Maduro presentó el viernes un recurso ante el TSJ para “retirar la nacionalidad” a López, a quien acusa también de la supuesta “promoción permanente del bloqueo económico” y “el llamado a asesinar masivamente a los venezolanos en complicidad con Gobiernos y enemigos extranjeros”, señala un comunicado compartido en Telegram por la funcionaria.

La también ministra de Hidrocarburos señaló que la Cancillería y el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) “procederán de inmediato, conforme a los procedimientos pertinentes, a la anulación del pasaporte” del opositor, exiliado en España.

La vicepresidenta venezolana citó la ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar’, aprobada en noviembre del año pasado, que establece castigos como penas de cárcel, multas o inhabilitaciones políticas a las personas que promuevan o estén implicadas, de cualquier manera, en las sanciones extranjeras.

La Constitución también establece, en su artículo 35, que los venezolanos “por nacimiento no podrán ser privados o privadas de su nacionalidad” y que la otorgada “por naturalización solo podrá ser revocada mediante sentencia judicial, de acuerdo con la ley”.

La solicitud se hizo luego de que Leopoldo López dijera que la negociación ya no sirve para conseguir un cambio político en su país y que ve la fórmula en la “presión” de Estados Unidos, que mantiene un despliegue militar en el mar Caribe cerca de las aguas venezolanas, lo que Caracas denuncia como una “amenaza” para propiciar un “cambio de régimen”.

López afirmó que incluso avala un ataque estadounidense en suelo venezolano que acabe con Maduro. RESPUESTA

Leopoldo López desde su exilio en España, aseguró que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está “arrinconado” y quiere poner un “dique de amenaza” a quienes apoyan la libertad en su país.

El venezolano ha incidido en que la “narcodictadura” ha reaccionado de esta manera “arrinconada”, porque la posición de López a favor del despliegue de Estados Unidos en Venezuela es “lo que piensa la inmensa mayoría de los venezolanos” y Maduro busca que otras personas no se pronuncien “sobre lo que todo el mundo está pensando”.

“Quieren poner un dique de amenaza para que no haya más apoyos a este escenario que tenemos hoy de que podamos finalmente tener la puerta a la libertad en Venezuela”, ha advertido.

