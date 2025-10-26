El presidente de Guatemala denuncia intento de golpe de Estado y pide auxilio a la OEA

Guatemala El presidente guatemalteco Bernando Arévalo de León (EFE)

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, solicitó este domingo a la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión extraordinaria ante lo que denunció intento de golpe de Estado por parte de un juez penal y el Ministerio Público.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional de no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo ahora mismo en Guatemala”, dijo Arévalo de León en un mensaje divulgado en cadena nacional.

Acompañado por todo su gabinete y los diputados electos por su partido, el Movimiento Semilla, surgido para denunciar la corrupción rampante de los partidos tradicionales, el mandatario socialdemócrata indicó en un mensaje en cadena nacional que “es hora de defender la democracia” sin “titubeos”.

La solicitud del gobernante ante la OEA tiene lugar después de que el juez penal Fredy Orellana dictaminara el viernes, tal y como lo ha hecho varias veces en el pasado, la suspensión del partido oficial, Movimiento Semilla (nacido para denunciar la corrupción rampante de los partidos tradicionales), y de declarar vacante el puesto de presidente obtenido en las elecciones de 2023.

Orellana y la cúpula del Ministerio Público, que comanda la fiscal general, Consuelo Porras, se encuentran sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea con el impedimento de ingresar a su territorio por señalamientos de corrupción.

La Secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reafirmó este domingo que los comicios en los que fue elegido el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, fueron legítimos e hizo un llamado a respetar el resultado.

La OEA dijo en un comunicado que “sigue de cerca” los acontecimientos recientes en Guatemala y “se mantiene atenta” a sus posibles implicaciones para el marco democrático e institucional del país centroamericano.

Arévalo de León fue electo en 2023 con un discurso anticorrupción pese a que las encuestas lo colocaban en octavo posición y desde entonces la Fiscalía ha intentado bloquear su Gobierno de diversas maneras, aunque sin éxito hasta el momento.

Pese a los intentos ilegales del juez y la fiscal por impedir su llegada al poder y por derrocar su gobierno, el presidente no se atreve a ordenar el arresto de los dos funcionarios rebeldes, alegando que la democracia consiste en la separación de poderes, aunque uno de ellos intente pervertir a otro.

Las elecciones, “legítimas”: OEA

Antes de solicitar formalmente la intervención de la OEA, la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos reafirmó que los comicios en los que fue elegido Bernardo Arévalo “fueron legítimos” e hizo un llamado a respetar el resultado.

El comunicado avisa que “sigue de cerca” los acontecimientos recientes en Guatemala y “se mantiene atenta” a sus posibles implicaciones para el marco democrático e institucional del país centroamericano.

El organismo subrayó la importancia de respetar la voluntad del pueblo guatemalteco en las urnas y manifestó su confianza en que todos los actores contribuirán a mantener la estabilidad y el diálogo institucional.