Dos hermanos mueren tras ataque israelí contra un aserradero en Líbano

Dos hermanos perdieron la vida este lunes en un bombardeo israelí contra un aserradero en la aldea de Al Bayad, en el sur de Líbano, en medio de una intensificación de los ataques contra el territorio libanés tras el reciente alto al fuego en la Franja de Gaza.

“Un bombardeo del enemigo israelí en Al Bayad, en el distrito de Tiro, resultó en el fallecimiento de dos hermanos”, informó en un comunicado el Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano, sin dar a conocer las identidades de las víctimas.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias (ANN), indicó que la acción tuvo como objetivo un aserradero ubicado en las afueras de la localidad.

Ataque israelí contra el terrorismo

Asimismo, el Ejército israelí confirmó en un comunicado, que una de las víctimas del ataque era un miembro de la fuera de élite Radwan al que identificó como Husein Ibrahim Suleiman y agregó que otro miliciano de Hizbulá, Hasan Ibrahim Suleiman, también había sido eliminado.

Con el fallecimiento de los dos hermanos en Al Bayad, el número de muertos por ataques israelíes desde el pasado jueves ascendió a 14, mientras que también ha aumentado la frecuencia de las oleadas contra diversos objetivos simultáneos tanto en el sur como en el este del Líbano.