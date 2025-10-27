EU aclara la cancelación de las visas: estas son las razones por la que te la pueden quitar

Visas EU explica las razones por la cual pueden quitarlas

La embajada de los Estados unidos en México publicó un video en X con el mensaje del vocero de la embajada, donde explica algunos puntos importantes sobre las cancelaciones de visas.

Según la información proporcionada, cada país tiene el derecho de decir quién entra a su territorio y cuantas visas pueden dar y quitar en cualquier momento si las circunstancias lo ameritan.

¿Por qué EU puede cancelar mi visa?

El departamento de Estado puede cancelar una visa por varias razones, entre ellas:

Quedarse más tiempo del permitido en Estados Unidos.

Participar en actividades directivas no autorizadas.

Representar un riesgo para la seguridad pública.

El punto más importante en este momento es si las personas tienen algún vínculo en actividades relacionadas con grupos que vendan droga o apoyan a grupos terroristas.

¿Cuál es el proceso que lleva la cancelación de visas?

El portavoz de la embajada aclara que la revisión de visas es un proceso que lleva una investigación constante, ya que el Departamento de Estado revisa regularmente todos los documentos otorgados y los cancela cuando hay razones los “suficientemente validas”.

Por motivos de privacidad, las decisiones no son públicas, porque siempre se le informa directamente a la persona afectada sobre la cancelación de la visa.

¿Pueden cancelar mi visa sin razón aparente?

Lo que se debe recordar en estos casos es que la visa estadounidense está atada a las leyes de Eu, su política interna.

No importa tu nacionalidad, cargo o postura política, tampoco es necesario una condena penal; basta con que se tenga la información suficiente para que las autoridades consideren que mantener la visas no va con los intereses de EU.