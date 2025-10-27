EU y Ecuador interceptan embarcaciones con armas en altamar

EU y Ecuador interceptan embarcaciones con armas

Estados Unidos y Ecuador interceptaron embarcaciones con armas en altamar, así lo informó este lunes el ministro del Interior, John Reimberg.

“La Policía Nacional, en trabajo coordinado con Estados Unidos interceptaron embarcaciones en altamar que transportaban bultos que contenían armas de fuego y que pretendían ser ingresados al país de forma ilegal”, publicó el ministro en su cuenta X.

Asimismo, indicó que se coordinó con la Armada de Ecuador para el traslado del armamento decomisado a un puerto del país y precisó que el cargamento sería trasladado a Galápagos, a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas.

Actualmente, el país atraviesa una escalada de violencia propiciada por el incremento de actividad de bandas criminales organizadas, vinculadas “al narcotráfico y la mineria ilegal”, según el Gobierno.