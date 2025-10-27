Israel pone fin al “Estado de emergencia” en el sur con Gaza

Fronteras con la Franja de Gaza (EFE)

El ministro de defensa de Israel, Israel Katz, informó que el estado de emergencia en el sur del país llegará a su fin este próximo martes después de que estuviera activo desde los primera ataques del 7 de octubre del 2023 cunado militares de Hamás mataron a 1,200 personas y secuestraron a otras 251, lo que llevo al Gobierno israelí a decretar medidas estrictas sobre la seguridad en la zona fronteriza con Gaza.

¿Por qué decidieron quitar el “estado de emergencia” en la frontera con Gaza?

Katz explicó que esta decisión fue tomada luego de que las fuerzas de defenza del país aseguraran que la frontera sur vive “una nueva realidad de seguridad” gracias a las operaciones militares que se han estado realizando en los últimos años contra Hamás; ahora el gobierno ya no pondrá resistencia ante posibles reuniones ni mantener cerrado las áreas cercanas a la Franja de Gaza.

También esto permite que el Ejercito apruebe la reapertura de Zikim, una de las más cercanas a Gaza que se mantenía cerrada desde el 2023, al mismo tiempo que el inicio del “estado de emergencia”.