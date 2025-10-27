Melissa crece a categoría 5; Jamaica en alerta por incremento del huracán

Melissa se transforma en huracán de categoría 5 y pone en alerta a Jamaica (Unión Europea, imágenes de Sentinel-3 de Copernicus/EFE)

El huracán Melissa, el cual se formó como tormenta tropical el pasado martes en el mar Caribe, subió a categoría 5, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés) de Estados Unidos, que pronostica vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas que empeorarán en Jamaica durante el día y hasta la noche.

Melissa se encuentra a unos 230 kilómetros al suroeste de Jamaica, donde se espera que golpee entre la noche del lunes y la madurgada del martes “como un huracán de gran potencia” según el último boletín del NHC.

El fenómeno actualmente avanza a unos seis kilómetros por hora y experimenta vientos máximos sostenidos de hasta 270 km/h. Este alcanzaría a Cuba el martes, al sur de Bahamas el miércoles y causaría lluvias en Haití y en República Dominicana, donde un millon de personas se quedaron sin agua.

Desde el Centro Nacional de Huracanes se advierte a la población jamaiquina que no abandonen refugios seguros, ya que hasta el martes existe un alto riesgo inundaciones y deslizamientos de tierra “catastróficos”.

Melissa traerá lluvias de entre 38 y 76 centímetros (15 a 30 pulgadas) en partes de Jamaica y lluvias adicionales de 20 a 40 centímetros (8 a 16 pulgadas) en el sur de La Española hasta el miércoles, con una posible máxima local de unos 100 centímetros (40 pulgadas), agregó el organismo.

Asimismo, reiteró que los vientos de carácter destructivo, especialmente en zonas montañosas, comenzarán este noche y podrían ocasionar daños graves en infraestructuras, cortes de energía y de comunicaciones de larga duración, dejando comunidades aisladas.

Además, preve marejadas ciclónicas y olas peligrosas a los largo de la costa sur hasta el martes.

En Haití y República Dominicana se espera que las condiciones propias de tormenta tropical lleguen hacia el final del martes y se prolonguen en el miércoles. Allí también se advierte de inundaciones, deslizamientos de tierra y de probables aislamientos de comunidades.

Por otra parte, en regiones del este de Cuba, se espera que las lluvias caigan con fuerza y los vientos soplen con gran intensidad durante la tarde-noche del martes.