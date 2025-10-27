“No estuve de acuerdo con la redada”: Trump promete regresar a los trabajadores de Hyundai deportados

Planta de Hyundai en Georgia

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, afirmó que los trabajadores coreanos deportados en septiembre “van a volver” a su empleo en la planta de Hyundai en Georgia, también mencionó que nunca estuvo en desacuerdo con la redada migratoria en la que detuvieron a 475 empleados, de los cuales 316 eran surcoreanos.

Desde el Air Force One, durante su gira por Asia, Trump dijo que intento detener la redada antes de que pasara ya que los trabajadores estaban “bien establecidos” y no había necesidad de detenerlos, posteriormente había pedido que los arrestados se quedaran dentro del país.

El presidente también reconoció que, debido a la complejidad de la maquinaria y la producción en la fábrica de baterías, será necesario traer personas especialidades para las primeras etapas del proyecto.

“No puedes simplemente tomar gente de la fila del desempleo para una fábrica de 2 mil millones de dólares”, dijo Trump.

Decena de detenidos en planta de Hyundai

La redada realiza el pasado 4 de septiembre en la planta de Hyundai, fue la más grande del estado de Georgia, donde agentes de ICE detuvieron durante su horario laboral a varias personas, Aunque el Gobierno surcoreano informó que Trump había pedido al país convencer a los empleados de quedarse, varios trabajadores no quieren regresar después de su experiencia con la detención.

Pese a todo el conflicto Hyundai anunció el 18 de septiembre que invertirá 2,700 millones de dólares durante los próximos tres años en su planta de Georgia, Además, sus declaraciones ocurren justo antes de su próxima reunión con el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung.