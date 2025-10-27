Policía alemana asegura armas de la Segunda Guerra Mundial en posesión de una banda criminal

Policía alemana asegura armas de la Segunda Guerra Mundial

La Policía de Alemania aseguró este lunes en un operativo contra una banda criminal organizada, cientos de armas de guerram en su mayoría procedentes de la Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Remscheid, en el estado federado occidental de Renania del Norte-Westfalia y en otras dos urbes, Hamm y Turingia (oeste y este).

Tres personas fueron detenidas bajo sospecha de haber infringido la ley de armamento y otra más por infracción contra la ley de estupefacientes, mientras que se registraron en total once inmuebles, así lo informó el kefe de la operación policial, Daniel Sterneman en conferencia de prensa.

La operación se realizó con el objetivo de impedir que se llevase a cabo la venta de una serie de armas que la banda presuntamente había transportado en un vehículo a travpes de varios países europeos, precisó Sternemann y agradeció la cooperación de la Europol.

El jefe de la comisión de investigación, Michael Vagnsoe, puntualizó que como parte del alijo incautado se había hallado granadas de mortero, lanzagranadas antitanque, granadas de mano, ametralladoras MG 34, armas automáticas y explosivos.

Armamento de origen aleman y soviético

La mayoría del armamento data de la Segunda Guerra Mundial y eran de fabricación alemana y soviética, asimismo agregó que las granadas ya han sido detonadas de forma controlada.

“En un sótano en Remscheid, vinculado a un hombre de 59 años, uno de los supuestos traficantes detenidos, se encontraron junto con armas de la guerra, una serie de objetos de parafernalia nazi y soviética, expuestos como si fuera un museo”, destacó Vagnsoe.

La investigación implicó el domingo el despliegue de operativos de la unidad de élite de la Policía alemana, el SEK, que entró en un taller de automóviles situado en un edificio residencial en Remscheid donde encontraron “un enorme arsenal”.

El medio “Bild” expuso que en el operativo, fue detenido el propietario del taller de automóviles cuando iba en coche, después de haber sido seguido por agentes de la Policía desde la frontera germano-polaca en dirección a Renania del Norte-Wetfalia.