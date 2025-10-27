Mundo

Melissa ha alcanzado la mayor categoría posible de huracanes en la escala Saffir-Simpson, se espera que azote la isla con 2.8 millones de personas la madrugada de este martes

“Riesgo de colapso total”: así alertan por peligros del Huracán Melissa en Jamaica

Por Diana Chávez Zea
Pronóstico de lluvia para Jamaica por el paso de Melissa

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) lanzó un mensaje advirtiendo a los jamaiquinos de los efectos catastróficos que causará el huracán Melissa una vez que toque tierra entre la noche de este lunes y la madrugada del martes.

El director de la institución, Michael Brennan, recomendó que todos se “protejan en el edificio más seguro que encuentren o en tierras altas" si habitan la zona donde se moverá el ojo del huracán, ya que se esperan inundaciones catastróficas y numerosos deslaves de tierra.

El huracán Melissa ha evolucionado a categoría 5, la más alta en la escala Saffir-Simpson por lo que los vientos que ocasione pueden causar fallas estructurales generalizadas, cortes prolongados de energía y comunicaciones.

Por ello, el gobierno de Jamaica ha ordenado la evacuación de poblaciones vulnerables en Kingston, el Primer ministro, Andrew Holness, instó a los pobladores a permanecer en sus hogares durante la tormenta y a cumplir las órdenes de evacuación, al igual, invitó a cuidar de sus vecinos, especialmente de ancianos y personas vulnerables.

Además, aseguró que el gobierno cuenta con un plan multifacético para responder de forma “rápida y eficaz” ante la emergencia, aseguró que cuentan con el ondo Nacional para Riesgos de Desastres Naturales y el Fondo de Contingencia, que utilizarán para iniciar el proceso de socorro y recuperación.

