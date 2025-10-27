Trump dice que “le encantaría” optar a un tercer mandato

Tercer mandato El presidente Donald Trump este lunes a su llegada a Tokio (JIJI PRESS/EFE)

La tentación dictatorial de Donald Trump la confirmó el propio magnate populista este lunes, tras admitir que le “encantaría” optar a un tercer mandato en la Casa Blanca, aunque la Constitución de Estados Unidos lo prohíbe expresamente.

“Me encantaría hacerlo. Tengo mis mejores números (en las encuestas) hasta la fecha. Es tremendo”, dijo Trump, a los reporteros a bordo del Air Force One antes de llegar a Japón, pese a que la última encuesta de Reuters/Ipsos indica lo contrario: un 53% de desaprobación y apenas un 40% de aprobación, el nivel más bajo en su segundo mandato.

El mandatario, de 79 años, fue preguntado después de que Steve Bannon, exasesor suyo, aseguró en una entrevista que ya hay un plan para que Trump pueda estar otro mandato en la Casa Blanca, algo que limita la 22 enmienda de la Constitución.

La Vigesimosegunda Enmienda de la Constitución de EE.UU. recoge que “ninguna persona podrá ser elegida para el cargo de presidente más de dos veces” y fue ratificada en 1951 tras los cuatro mandatos que obtuvo el presidente Franklin D. Roosevelt en 1932, 1936, 1940 y 44.

Trump 2028

Estas declaraciones llegan después de que el propio Trump, y su entorno, haya dejado algunas pistas que revelan su intención de volver a presentarse, como fotos de una gorra que tiene expuesta en la Casa Blanca en la que se lee ‘Trump 2028’ como la que utilizó en la última campaña presidencial.

Esto lo convertiría en el candidato presidencial de mayor edad en la historia de EE. UU., superando incluso a Joe Biden, quien tenía 81 años en las elecciones de 2024.

Rubio sonríe y calla

Al ser insistido por un periodista sobre si descartaba finalmente la posibilidad de que hubiera un tercer mandato, que él mismo ha sugerido en varias ocasiones, Trump aseguró que su Administración cuenta con “un gran grupo de personas” para las elecciones de 2028, y destacó la fórmula del actual vicepresidente JD Vance, como candidato a presidente, y al secretario de Estado Marco Rubio, como vicepresidente, para las elecciones de 2028.

“Creo que si en algún momento formasen un grupo serían imparables”, indicó. “No creo que nadie se presentara contra nosotros”.

Rubio, quien disputó a Trump la candidatura en la campaña electoral de 2024 y quien se encontraba junto al presidente, sonrió al ser propuesto por Trump, pero evitó hacer declaraciones al respecto.

Sobre los demócratas, el mandatario republicano acusó a algunos de los rostros más visibles de los liberales de tener “un coeficiente intelectual bajo”.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, con quien Trump mantiene un enfrentamiento, y la exvicepresidenta Kamala Harris, que perdió contra él el pasado noviembre, se han mostrado favorables a ser los candidatos del Partido Demócrata en los próximos comicios.