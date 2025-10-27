Trump llega a Japón para reunirse con la nueva primera ministra: ¿Posible acuerdo comercial?

Donald Trump El presidente estadounidense visita Japón

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo una parada en Tokio como parte de su gira por Asia, luego de haber asistido a la cumbre de la ASEAN en Malasia; en esta segunda parada, se reunirá con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi y posteriormente con el emperador Naruhito.

Trump aterrizó este lunes en el aeropuerto de Haneda alrededor de las 17:00 horas, escribiendo en sus redes sociales que estaba emocionado por volver a saludar al emperador luego de su última reunión con él en 2019, cuando Trump se convirtió en el primer de Estado extranjero en visitar al monarca.

¿Cuándo se reunirán Trump y Sanae Takaichi?

La reunión con la primera mujer en gobernar Japón se tiene programada para el martes y se espera también que el encuentro este completamente enfocado en los temas comerciales y de defensa entre EU y el país Nipón, ya que hace seis meses atrás firmaron un acuerdo que incluía el pago de aranceles del 15 por ciento e inversiones japonesas por 550 mmd.

Además, Trump ha insistido en que Japón aumente sus gastos militares, algo que el nuevo gobierno ya aceptó a inicio del nuevo mandato, elevando así un dos por ciento del PIB en los próximos dos años.

¿Cuáles son las próximas reuniones de Trump durante su gira por Asia?

Tras la visita del mandatario estadounidense en Malasia y ahora su llegada a Japón su siguiente parada será en China para reunirse con el presidente Xi Jinping para ver los avances en las negociaciones comerciales.

Durante la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, Trump firmó varios acuerdos y anunció un “histórico pacto de paz” entre Tailandia y Camboya, después de un breve conflicto ocurrido en julio.