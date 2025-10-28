Así fue el operativo histórico contra el narco en Brasil: Van 60 muertos y 81 detenidos

Operativo en Río de Janeiro, Brasil La policía de Brasil detiene a 81 personas

En uno de los operativos más grandes realizado por la policía de Brasil en varias favelas de Rio de Janeiro, dejó un saldo de 60 personas muestras y 81 detenidos, así lo informaron medios oficiales del gobierno brasileño.

El operativo comenzó desde las primeras horas de la mañana de este martes, donde participaron alrededor de 2,500 agentes de seguridad quienes se dirigieron a lugares de Panha y Alemão, zonas conocidas por la presencia de grupos criminales.

Objetivo del operativo en Río de Janeiro

La principal misión de las autoridades era capturar a los lideres del Comando Vermelho (CV) quienes son una de las bandas más importantes y fuertes del crimen organizado en Brasil, los cuales se dedican a la venta de droga y armas principalmente en Río, donde controlan varias comunidades de la zona.

De acuerdo con reportes oficiales, en el enfrentamiento musieron 56 civiles y 4 policías convirtiéndose así en la operación más peligrosa registrada en la historia de Río de Janeiro.

El gobernador del estado, Cláudio Castro, aseguró que se trata de “la mayor operación” realizada contra el comando Vermelho, advirtiendo también que el número de víctimas podría aumentar si no se controlan las acciones y siguen continuando como hasta ahora.

La defenza del grupo Comando Vermelho: barricadas y uso de drones

Por lo que se puede ver en los videos mostrados por las autoridades, los integrantes del grupo criminal colocaron barricadas en distintas partes de las favelas para impedir el avance de la policía, además de usar drones con armas para atacar a los agentes.

Durante el operativo se incautaron alrededor de 50 armas de fuego, entre ellas 42 fusiles de asalto.