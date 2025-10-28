Estados Unidos planeaba capturar a Nicolás Maduro “convenciendo” a su piloto: así fue la trampa

Piloto de Nicolás Maduro De acuerdo con AP, un agente federal propuso al piloto principal de Maduro participar en su aprehensión; sería altamente recompensado. (AP Foto)

De acuerdo con información presentada por AP (The Associated Press), un agente federal hizo contacto con el piloto principal del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para presentarle una propuesta que podría haber culminado en la detención del presidente por Estados Unidos.

La negociación sugería que lo único que el piloto de Maduro debía hacer, era desviar de forma sutil la ruta del avión hacia una zona donde las autoridades estadounidenses podrían detener al mandatario venezolano.

Una película de espías: ¿Cómo fue el intento de traición a Nicolás Maduro, a través de su piloto?

El intento para derrocar a Maduro, por medio de su piloto principal, se remonta un año atrás en República Dominicana, cuando un informante se presentó en la Embajada de Estados Unidos de dicho país y afirmó tener información sobre los aviones de Maduro.

De acuerdo con la información entregada, aseguró que los aviones del presidente venezolano se encontraban en República Dominica, recibiendo costosas reparaciones.

A partir de este aviso, la inteligencia estadounidense consideró las opciones frente a ellos, de las cuales destacó la posibilidad de convencer al piloto de Maduro de llevarlo a un país que sirviera a Estados Unidos para la aprehensión del presidente.

El agente federal que se acercó al piloto designado de Nicolás Maduro en el reciente intento de engañarlo para su arresto, recibió la siguiente propuesta: “Mira, serás un hombre muy rico, cuidaremos de tu familia”.

La acción que debía realizar a cambio, era llevar a Maduro a una zona donde los agentes estadounidenses pudieran proceder a la detención.

¿Quién es el agente Edwin López y cuánto dinero ofreció al piloto de Maduro?

Edwin López es exsoldado de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos, originario de Puerto Rico; dedicó 30 años de servicio a su gobierno antes de retirarse.

Durante su tiempo de servicio en Investigaciones de Seguridad Nacional,estuvo a cargo de investigaciones sobre redes criminales transnacionales.

En mayo del año 2024, el agente López se enteró que dos jets privados frecuentemente usados para la movilidad del presidente Nicolás Maduro, habían aterrizado en República Dominicana.

Cuando la Delegación de la Fuerza Área Venezolana arribó para recoger los aviones, Edwin López recibió el permiso para hablar con los aviadores, lo que le permitió contactar a uno de ellos y presentar la propuesta antes descrita al piloto que, en palabras del agente, “ganaría toda la admiración de millones de venezolanos.”

La operación del agente López se extendió durante meses, en los cuales intercambió mensajes con el piloto del presidente venezolano; sin embargo, las negociaciones no avanzaron a pesar de que la recompensa del Departamento de Justicia era de 50 millones de dólares.