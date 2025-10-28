Huracán Melissa alcanza intensidad de 300 km/h y será uno de los más intensos de la historia

El fenómeno natural afectará Jamaica, Cuba y Haití

Según los datos del Centro nacional de Huracanes de Estados unidos (NHC), El huracán Melissa se está convirtiendo en una amenaza histórica para el Caribe, alcanzando vientos con una velocidad de 300 kilómetros por hora, con una presión mínima de 896 milibares.

Estas cifras colocan al fenómeno natural en el quinto más intenso registrado en el Atlántico.

Autoridades jamaiquinas confirman que Melissa tocará tierra en el país en las próximas horas, manteniendo la fuerza registrada con el riego de que genere posibles afectaciones graves en toda la isla.

¿Ha cuantas personas afectara el huracán Melissa?

La federación Internacional de la Cruz Roja (FICR) advirtió que al menos un millón y medio de personas, en su mayoría en Jamaica, se verán afectadas directamente por los estragos del huracán,

El jefe regional de la FICR, Necephor Mghendi, declaró que este será “el huracán del siglo” para el país caribeño.

¿Cuáles son las medidas que están tomando las autoridades ante el huracán Melissa?

Las autoridades jamaiquinas han habilitado más de 800 refugios para recibir a todas las familias evacuadas para así tratar de evitar una tragedia mayor.

“Se anticipan graves daños a la infraestructura, comunidades aisladas y cortes en servicios básicos. Este será el huracán más fuerte que Jamaica haya experimentado”, explicó Mghendi.

¿Que provocará Melissa cuando toque tierra?

La organización Meteorológica Mundial (OMN) alerta que el huracán podría provocar entre 350 y 750 milímetros de lluvia, lo que equivale a tres veces el promedio mensual de lluvias, causando inundaciones y deslizamientos de tierra.

También se espera que la marea de las playas de la costa sur de Jamaica, sean inestables y que el oleaje alcance una altura de cuatro metros de altura, siendo así “mortal” para las personas.

“Dentro del ojo del huracán es probable que haya una destrucción estructural total”, indicó Anne Claire Fontan, experta de la OMM.

“El Huracán del siglo” ¿Que países se verán afectados?

Aparte de Jamaica, también se verán afectado el oriente de Cuba, al igual que las Bahamas y Haití, quienes permanecen bajo alerta de huracán o tormenta tropical, por lo que los gobiernos locales piden calma y máxima precaución

Las estaciones meteorológicas de Kingston y Montego bay, registraron ráfagas superiores a los 90 km/h dejando los primeros afectados con lluvias y fuertes vientos.