Netanyahu ordena “ataques contundentes” en Gaza tras entrega errónea de cuerpo

Netanyahu

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó a su Ejército ejecutar de inmediato “ataques contundentes en la Franja de Gaza” tras reunión de seguridad de su gabinete, así lo informó un comunicado de su oficina.

Esta fue convicada después de que Hamás devolviera a Israel restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Por su parte, las Brigadas Al Qasam, brazo armado del grupo islamista, anunció que aplazarán la entrega del cadáver de un presunto rehén a Israel, que estaba prevista para este martes a las 20:00 hora local, debido a las “violaciones” israelíes del alto al fuego en la Franja.

“Aplazaremos su entrega, prevista para hoy, debido a las violaciones de la ocupación”, indicó el ala armada de Hamás en un breve comunicado publicado en su cuenta de Telegram.

Asimismo, advirtió de que “cualquier escalada” por parte de Israel obstaculizará la búsqueda, excavación y recuperación de los cuerpos, lo que retrasará la recuperación de los cuerpos de los fallecidos.

Choques entre ambos bandos en Rafah

Además, este martes se han producido supuestos choques entre el Ejército israelí y miembors de Hamás en Rafah (sur de Gaza), precisó a medio un oficial militar, tras lo que las tropas israelíes están atacando con artillería y bombardeos en esta zona.

Por su parte, un portavoz del Gobierno de Israel expuso que el Ejecutivo tomaría medidas tras la entrega errónea por parte del grupo palestino de los restos de un rehén, los cuales (según el Ejército) fueron falsamente enterrados en un hoyo