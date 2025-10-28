Premier declara Jamaica “zona catastrófica” tras barrer Melissa como huracán categoría 4

Melissa Un hombre carga una lona para cubrir el techo de una casa antes del paso del huracán Melissa este lunes, en la playa pesquera de Hellshire, en Portmore (Jamaica) (Rudolph Brown/EFE)

El huracán Melissa, que impactó este martes con categoría 5 como en Jamaica, el más potente de la historia del país caribeño y uno de los más poderosos jamás registrados en el Atlántico, barrió la isla causando graves daños e inundaciones, aunque de momento las únicas muertes están relacionadas con caídas en labores de prevención ante la llegada del peligroso ciclón.

El primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, declaró todo el país como “zona catastrófica”, tras el impacto de Melissa que disminuyó a una peligrosa categoría 4, después de tocar tierra en Westmoreland, localidad ubicada en el suroeste.

Comunidades aisladas

Hasta ahora, los municipios con mayores daños son Clarendon, Manchester, Saint Elizabeth y Westmoreland, donde muchas comunidades siguen aisladas y las carreteras están intransitables.

Desmond McKenzie, el ministro jamaicano de Desarrollo Comunitario y responsable de la respuesta ante desastres, lamentó en una rueda de prensa que se reportaron inundaciones generalizadas, deslizamientos de tierra y graves daños en las infraestructuras.

Hay más de 800 refugios abiertos en los que se resguardaron unas seis mil personas en toda la isla.

Daños en hospitales

Las autoridades jamaicanas informaron de que Melissa provocó daños en seis hospitales y dejó carreteras inundadas, postes de luz y árboles caídos, según datos preliminares.

El ministro de Salud y Bienestar, Christopher Tufton, informó este martes de que cuatro hospitales sufrieron “daños importantes” por Melissa.

Al menos nueve personas han muerto hasta el momento a causa de los vientos y lluvias asociados a Melissa en su paso por el Caribe, tres de ellos en Jamaica (por caídas mientras acondicionaban edificios ante la llegada del huracán), otros tres en Haití, dos en Panamá y uno en República Dominicana.

Rumbo a Cuba

Se prevé que Melissa impacte este miercoles en el oriente de Cuba, donde el régimen ya ha ordenado la evacuación de casi 200 mil personas.