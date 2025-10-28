Tras lluvias del huracán Melissa, 2 niñas mueren arrastradas por un río en Panamá

Lluvias en Panamá Panamá recibe efectos indirectos del huracán Melissa

Las afectaciones infirectas por el huracán Melissa causaron que un río creciera en la comarca indígena de Ngabe Buglé, en Panamá, dejando como víctimas a dos niñas, una de cinco y la otra de ocho, quienes murieron luego de ser arrastradas por la corriente del río.

según informes de medios locales, el echo ocurre luego de que un grupo de cinco menores quienes iban directo a sus casas luego de salir de la escuela, sin embargo, fueron sorprendidos por la fuerte corriente de aguas.

De acuerdo con los testigos, las niñas intentaron cruzar el río, pero a la hora que estaban adentro del mismo, el caudal aumento de forma repentina gracias a las lluvias que han afectado al país.

El cuerpo de una de las niñas fue encontrado por los vecinos de la comunidad mientras que unidades de Servicio nacional de Protección Civil (Sinaproc) continúan con la búsqueda de la segunda niña desaparecida.

La directora Regional de Educación decidió suspender las clases en ocho comunidades por los próximos días ya que las autoridades elevaron el nivel de riegos de amarrillo a rojo, que es el nivel máximo, en las provincias de Veraguas, Los Santos y Chiriquí.

Autoridades panameñas piden a la población a mantenerse en lugares seguros y evitar cruzar ríos o zonas propensas a inundaciones mientras continúan las lluvias.