Aumenta a 20 el número de fallecidos en Haití por lluvias de Melissa

Fotografía que muestra el exterior del campamento de desplazados Camp Kid este viernes, en Puerto Príncipe (Haití). (EFE/ Mentor David Lorens)

Al menos 20 personas han perdido la vida y 10 más están desaparecidas en Petit-Goâve, al sur de Haití, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del huracán Melissa por el Caribe, informó ese miércoles el director general de Protección Civil, Emmanuel Pierre.

En declaraciones a medios locales, Pierre mencionó que los equipos de rescate han recuperado 20 cuerpos, mientras siguen la búsqueda de 10 personas reportadas como desaparecidas.

De acuerdo con su información, otras 10 resultaron heridas por la situación causada por Melissa, que el martes tocó tierra en Jamaica y en la madrugada en Cuba.

La semana pasada, cuando aún era tormenta trópical, Melissa cuasó tres muertes y al menos 16 heridos en el país.

Según datos de la Unicef, más de 2,000 personas en Haití han sido acogidas en escuelas, que sirven como refugios, después de haber sido afectadas por lluvias derivadas del huracán.