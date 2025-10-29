Capturan a presunto líder de “Los Lobos”, banda criminal de Ecuador

Operativo en Ecuador (@JohnReimberg/x)

Policía de Ecuador ejecutó este miércoles allanamientos en la provincia costera del Guayas y andina de Pichincha y destuvo en esta última a uno de los presuntos líderes de “Los Lobos”, una de las mayores bandas criminales del país.

El ministro del Interior, John Reimbergm, expresó que los operativos simultáneos en estas ciudades dejaron alrededor de 20 detenidos, entre ellos, Arturo L., alias “Gordo Arturo”, quien fue identificado como cabecilla de la banda, en Quito, “quien manejaba grandes operaciones” desde la capital ecuatoriana.

De acuerdo con las autoridades, 14 de los arrestados registran antecedentes por asesinato, secuestro, tráfico de drogas, receptación, robo y portación ilegal de armas de fuego, entre otros delitos.

En cuanto al “Gordo Arturo”, la policía precisó que mantiene varios procesos judiciales en su contra.

Asimismo, destacó que el operativo llevado a cabo en la madrugada responde a un trabajo articulado entre sus unidades de investigación y la Fiscalía, enfocado en la “desarticulación de organizaciones criminales, la intervención oportuna y contundente contra el crimen organizado, y la anticipación estratégica al delito, con el fin de restablecer el orden y la seguridad en territorios de alta violencia”.