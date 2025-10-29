Los detenidos por el robo de Louvre “reconocieron parcialmente los hechos”

Museo del Louvre

Los dos detenidos por la Policía francesa por participar en el robo de joyas del Museo de Louvre reconocieron parcialmente su participación en los hechos, así lo informó esgte miércoles la fiscal de París, Laure Beccau.

Ambos son sospechosos de jaber ingresado en la Galería de Apolo del museo el pasado 19 de octubre y en la escena del crímen, se encontró muestras de ADN de los dos.

A palabras de Beccau, los dos detenidos el pasado domingo, tenían antecedentes penales, uno de ellos por delitos de circulación y el otro por robo agravado, en concreto por tratar de robar un cajero automático estrellando un coche.

El primero, de 34 años, de nacionalidad argelina e instralado en Francia desde 2010, trataba de volver a su oaís cuando fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaule sobre las 20 horas del domingo. Su ADN fue encontrado en una de las motocicletas que el comando utilizó en la fuga.

El otrom de 39 años, fue detenido 40 minutos después cerca de su casa de Aubervilliers, en las afuera de París, donde había nacido. Su ADN fue encontrado en una de las dos vitrinas que rompieron para robar las joyas, así como en algunos de los objetos abandonados por los ladrones al momento de huír.

La fiscal no quiso dar más detalles sobre la confesión de los dos arrestados, “para no interferir en la investigación”, pero apuntó que las joyas todavía no han sido recuperadas.

“Mantengo la esperanza de que las encontraremos y las devolveremos al Louvre y a la nación. Esas joyas son invendibles, quien las comprara sería considerado culpable de complicidad con el crimen. Todavía tiene tiempo de devolverlas”, expresó.

Posible robo por encargo

Asimismo, Beccau asegurpo que por el momento nada indica que los ladrones tuvieran cómplices en el interior del museo, pero no descarta que existan otros responsables ni tampoco que el robo fuera por encargo y que exista un posible destinatario de las joyas.

Además, comentó que ha solicitado al juez instructor la imputación de los dos arrestados por delitos de robo, catigado con un pena de hasta 15 años de prisión y de asociación de malhechores, con otros 10, al tiempo que pidió su ingreso en prisión preventiva.

El magistrado se pronunciará en las próximas horas, tras tomar declaración a los sopechosos.

La físcal precisó que se han encontrado 189 pruebas “de diversa naturaleza”, tanto en la escena del crímen como en otros registros practicados, al tiempo que se han analizado también las imágenes de las cámaras de vídeovigilancia de la ciudad.

Con todo ello, los investigadores han reconstituido los hechos, que confirman que los ladrones llegaron a primera hora de la mañana con una grúa que habían robado el pasado 10 de octubre y que estacionaron junto al museo.

Dos de ellos, vestidos con chalecos amarillos para hacerse pasar por obreros, subieron al balcón y penetraron en la galería a las 9:34 horas.

Cuatro minutos más tarde, bajaron por la misma grúa y huyeron de forma precipitada, por la llegada de la Policía y de miembros de la seguridad del museo, lo que les impidió llevar a cabo su plan de incendiar la grúa, un elemento que ha permitido a los investigadores encontrar en su interior varios indicios.

Se subieron a dos motocicletas donde les aguardaban sus cómplices y se dirigieron a un lugar de la ciudad donde tenían aparcados otros vehículos, en los que pusieron rumbo al este de la capital.