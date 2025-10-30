5 detenidos más por el robo de joyas en el museo de Louvre

Museo del Louvre de París

La fiscal de París, Laure Beccuau, en una entrevista, informó que han detienen a cinco nuevos sospechosos por la investigación del robo de las joyas del Louvre, teniendo como posible ladrón a uno de los cuatro ladrones que llevaron a cabo el golpe.

Durante la tarde y la noche del miércoles, se realizó el operativo donde las cinco personas fueron arrestadas en el distrito XVI de París y en los alrededores de la ciudad, específicamente en el departamento.

Uno de ellos era el principal objetivo de la policía, el Joven de 34 años y nacido en Argentina, fue capturado en el aeropuerto cuando intentaba salir del país, su ADN fue hallado en una de las motos utilizadas durante la huida; estas pruebas son suficientes para las autoridades para que lo involucraban directamente en el robo.

El otro sospechoso de 39 años y residente de la zona fue vinculado al atraco luego de encontrar restos biológicos en una de las vitrinas rotas en donde se exhibían las joyas.

Posteriormente de los arrestos, la policía registro el lugar donde estaban los sospechosos, sin embargo, no lograron encontrar nada solo el “botín, que está valuado por unos 88 millones de euros.

Al día de hoy están trabajando alrededor de cientos de investigadores de la Brigada de Represión de Bandas Organizadas y algunos más de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales, los cuales en conjunto siguen trabajando para localizar al cuarto ladrón y recuperar las joyas robadas del museo más importante de Paris